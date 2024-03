Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Méru, jeudi 14 mars 2024.

Dans le cadre du Festival Les Amazones modernes avec la Grange à Musique On ne laisse pas Chloé dans un coin. Chloé Oliveres s’empare du plateau avec vigueur et aplomb et l’on prend un plaisir fou à la voir naviguer dans tous ses visages, sauter, danser, chanter et surtout passer de la légèreté à la profondeur en un claquement de doigts. Elle naît dans les années quatre-vingt, grandit entre une mère féministe et les icônes de sa génération, le Patrick Swayze de Dirty Dancing et de Ghost, comme les spectacles de Patrice Chéreau et de Pina Bausch. Elle sera comédienne ou rien, passe tous les concours, entre au Conservatoire national et cofonde la troupe Les Filles de Simone.

Une pépite drôle et touchante ! 77 7 .

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14 21:30:00

