Quand je serai grand Maison de quartier des Pâquis – La Traverse, 8 janvier 2022, Genève.

Quand je serai grand

du samedi 8 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Maison de quartier des Pâquis – La Traverse

**Quand je serai grand** Texte et mise en scène – Vincent Jacquet Une pièce théâtrale, un conte initiatique et philosophique qui nous projette dans la vie de Didier Roussel, atteint d’un handicap mental. Le jour de ses 50 ans il décide de réaliser son rêve d’enfant : devenir astronaute. Une pièce qui nous rappelle à nos rêves… Quel enfant n’a pas rêvé d’être astronaute ? Ce sont les héros des temps modernes, à la fois explorateurs de l’infini et observateurs privilégiés de notre Terre. Si tout le monde a un jour fantasmé d’être là-haut, il n’est pas donné à tous d’y parvenir. Pour autant, ne devrions-nous jamais nous empêcher d’y croire ? Didier revient sur une année de sa vie, celle de ses 50 ans, année durant laquelle il se lance dans l’accomplissement d’un rêve inaccessible. Il va tenter sa chance lors de la prochaine session de recrutement de l’ESA (Agence Spatial Européen) en 2020 et se préparer à un vol orbital avec une seule idée en tête : être sélectionné et devenir Astronaute ! Mais Didier n’est pas le seul témoin de l’accomplissement de sa folle entreprise. Durant cette année singulière, le réalisateur et journaliste, Florent Decoste le suit camera au point, espérant saisir de quoi réaliser un film… Tous deux relatent et revivent, avec nous – spectateurs – ces années 2019/2020. Avec poésie, douceur, et humour, cette tragi-comédie nous révèle le combat et le parcours d’un homme candide, face à un défi impossible. Elle renvoie également à toute la complexité qu’ont les images et ceux qui les capturent, à rester un témoin passif – non influent et objectif – face à l’extraordinaire. Quand je serai grand questionne sur notre capacité à nous dépasser, à nous lancer sur le chemin de la vie pour découvrir ce que l’on est, in fine, intrinsèquement. Distribution : Texte & Mise en scène : Vincent Jacquet Jeu : Vincent Jacquet – Jean-Jacques Rouviere ​Assistanat à la mise en scène : Virginie Janelas Scénographie : Anouk Savoy Création sonore / Régie : François Malnovic Vidéo de plateau : Stéphane Bordonaro Images cinématographiques : Florent Tixier Vidéo / Régie : Victoria May

15.- / 18.- / 20.-

Une création théâtrale originale de Vincent Jacquet à la Traverse – Maison de Quartier des Pâquis du 8 au 23 janvier 2022

Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Rue de Berne 50, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T20:00:00 2022-01-08T21:30:00;2022-01-09T18:00:00 2022-01-09T19:30:00;2022-01-10T20:00:00 2022-01-10T21:30:00;2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T21:30:00;2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T21:30:00;2022-01-13T20:00:00 2022-01-13T21:30:00;2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T21:30:00;2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T21:30:00;2022-01-16T18:00:00 2022-01-16T19:30:00;2022-01-17T20:00:00 2022-01-17T21:30:00;2022-01-18T20:00:00 2022-01-18T21:30:00;2022-01-19T20:00:00 2022-01-19T21:30:00;2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T21:30:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00;2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T19:30:00