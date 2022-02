Quand je serai grand Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Quand je serai grand

Le Rize, 19 mai 2022, Villeurbanne.

Le Rize, le jeudi 19 mai à 19:00

4 enfants. 4 rêves. 4 destins. Voici le parcours de 4 enfants qui nous dévoilent leurs rêves. Ils feront tout pour les réaliser. Leurs chemins se croisent et s’entremêlent, entre joies et embuches. Mais la vie est là, en embuscade. Un élément inattendu va aussi être présent pour les suivre dans leur trajet de vie et peut-être les aider à réaliser leur espoir d’avenir : la ville. Entre ses différentes structures et ses pièges de bétons, sortiront-ils vainqueur de ce labyrinthe urbain ? Voici le parcours de 4 enfants qui nous dévoilent leurs rêves. Ils feront tout pour les réaliser. Leurs chemins se croisent et s’entremêlent, entre joies et embuches. Mais la vie est là, en embuscade Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

