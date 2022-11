Quand je serai grand je serai Père Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

13100 EUR 10 Il décide alors de tout mettre en œuvre pour y arriver et cela commence par le pôle nord ! Il apprendra dans son périple et au travers de ses rencontres avec un lutin, un renne ou encore la mère noël, que pour devenir le père noël il faut un tas de qualité : de la patience, de la persévérance, mais surtout un grand cœur plein d’amour et de magie …. Qui n’a jamais rêvé de devenir le père noël ? en effet à l’heure où tous les petits garçons rêvent de devenir pompier, policier, ou pilote de course, Hugo lui veut prendre la relève du Père Noël. Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette Aix-en-Provence

