Quand je serai grand·e Marseille 5e Arrondissement, 3 mars 2023, Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement EUR Quel était votre métier rêvé d’enfant quand vous étiez petit·e ? Astronaute ? Président·e ? Écrivain·e ? Dans « Quand je serai grand·e », on va improviser la vie d’un personnage qui partage votre rêve d’enfant. Cette pièce, improvisée sur le vif, vous montrera les joies et déboires lorsqu’on essaie de réaliser son plus grand désir !



Interprétation : Meng Wang On va improviser la vie d’un personnage qui partage votre rêve d’enfant. https://www.divadlo-theatre.fr/spectacle-tout-public Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

