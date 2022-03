QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS – Cie des Lucioles Théâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS – Cie des Lucioles Théâtre Traversière, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 14h30 à 15h35

payant

Un joli spectacle d’anticipation sur le vieillissement, l’humain augmenté, l’immortalité mais aussi sur l’acceptation de celui qui vient d’ailleurs. Un joli spectacle d’anticipation qui interroge sur le vieillissement, l’humain augmenté, l’immortalité mais aussi sur l’acceptation de celui qui vient de loin… Ode à la vie d’aujourd’hui et de demain, c’est une histoire extraordinaire, hors du temps, qui baigne dans une poésie légère, élégante et envoûtante. Petits et grands se passionneront pour cette exploration des voies du futur. Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012 Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere Date complète :

2022-03-09T14:30:00+01:00_2022-03-09T15:35:00+01:00

© Ludovic Leleu

