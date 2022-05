Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 4 juin 2022, Fontainebleau. Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ?

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 10:00

Projet pédagogique grandeur nature, chaque année, depuis maintenant quatre ans, des élèves de l’Ecole du Louvre réalisent une exposition-école en partenariat avec un musée ou un monument. Du musée national Eugène Delacroix en 2019 au château de Fougères-sur-Bièvre en 2020, en passant par le musée de la Céramique de Sèvres en 2021 cette intervention se fera sous forme de témoignages et d’échanges avec les acteurs de ces projets. Ils évoqueront leur expérience de jeunes commissaires qui ont obtenu carte blanche pour réaliser une exposition le temps d’une année universitaire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00

