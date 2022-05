Quand caresse (reprise) le loup Arbois, 10 juin 2022, Arbois.

Quand caresse (reprise) le loup Arbois

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 21:00:00

Arbois Jura

Vendredi 10 juin de 20h à 21h

Texte de Simon Vincent – Mise en scène de Régis Goudit et Simon Vincent – Avec Simon Vincent – Costumes de Louise Yribarren.

Un homme, saisi par l’intensité du froid, après qu’il est allé se perdre dans la montagne. Il trace une piste dans la neige pour avancer la nuit. Comme unique compagnon: un chien obéissant qui marche dans ses pas. A distance, promesse d’une rencontre possible – ou pas -, à venir: un loup qui les suit en secret, dans le silence et la discrétion que lui impose sa nature. Un récit à plusieurs voix – on pourrait dire “voies” – comme dessinées dans la neige et dans les événements. L’écriture envisage – un peu à la manière du regard posé dans un kaléidoscope – la question de l’animal, comme territoire de fuite d’emprunts, de la métamorphose, comme mise en jeu de possibles, et comme le déploiement de nouvelles manières d’exister, plus souples et fluctuante.

“Je serai sur le seuil / il fera froid mais je m’en fous – comme à chaque fois que je suis ressorti / Je serai là – dehors / Et j’attendrai que ça bouge – et le moindre mouvement pourrait tout compromettre / Et je serai prêt – enfin / Et je me ferai mordre – me ferai emmener.” Simon Vincent

