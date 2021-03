Qualité de vie des personnes âgées vivant en établissement ou accompagnées à domicile – Fondations JM. Bruneau Fondation JM Bruneau, 22 mars 2021-22 mars 2021, Palaiseau.

**La Fondation Bruneau apportera son soutien financier aux CCAS-CIAS adhérents de l’Unccas qui souhaitent mettre en place des actions d’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, qu’elles soient accueillies en établissement ou accompagnées à domicile.** En 2021, ce soutien à initiatives s’élève à **210 000 €** A minima, 15% de l’enveloppe 2021 sera dédiée à des projets ultramarins. ### Objectifs généraux L’initiative prise par le CCAS peut concerner : * La qualité de la vie sociale dans et hors établissement, * La coordination des soins, * L’animation et les sorties (régulières et non ponctuelles), * L’accompagnement en fin de vie en Ehpad * La prise en compte de la place, du rôle et du statut des personnes âgées et de leurs familles, Ces actions doivent avoir des effets directs et concrets sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes et être évaluables, « palpables » dans le temps et pas seulement ponctuels. Ces projets doivent être au stade de leur réalisation ou avoir à minima reçu l’aval du conseil d’administration du CCAS s’ils sont encore au stade de projet. ### Projets non éligibles La Fondation Bruneau ne finance pas les frais de fonctionnement réguliers du CCAS ou du service concerné par le projet. * Les projets « Semaine Bleue » ne sont pas éligibles. * Les travaux et équipements de logements privatifs ou d’espaces privatifs dans des résidences ne sont pas éligibles. * Les projets relatifs aux NTIC (notamment les tablettes tactiles) ne sont pas éligibles * Les projets d’achat de voitures électriques ne sont pas éligibles ### Limites * Le montant maximum du soutien pour un véhicule est de 5 000 € * Chaque CCAS/CIAS ne pourra présenter qu’un projet par an. * Un CCAS/CIAS qui aura bénéficié d’une subvention de la Fondation Bruneau l’année dernière ne pourra pas déposer de demande cette année ### Pièces à joindre au dossier * Une lettre de demande de subvention résumant le projet et signée par le/la Président(e) ou le/la vice-Président(e) * Le dossier de présentation du projet * Le RIB du CCAS/CIAS * Les CCAS/CIAS ayant déjà bénéficié d’une subvention de la fondation devront joindre un compte rendu de(s) l’action(s) déjà financée(s) ### Procédure et échéances DEPOT DES DOSSIERS A PARTIR DU 22 MARS 2021 **DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS : 31 MAI 2021** Le dossier devra être envoyé sous format .doc (Word ou LibreOffice). Les documents sont à envoyer à l’adresse suivante : [[initiatives.fondationbruneau@unccas.org](mailto:initiatives.fondationbruneau@unccas.org)](mailto:[initiatives.fondationbruneau@unccas.org](mailto:initiatives.fondationbruneau@unccas.org)) **Contact** Stéphanie Courtois, chargée de projets : 06 10 46 01 88 [initiatives.fondationbruneau@unccas.org](mailto:initiatives.fondationbruneau@unccas.org) [Télécharger le dossier de réponse type](https://www.unccas.org/IMG/docx/dossier_de_demande_soutien_a_initiatives_fondation_bruneau.docx?5722/0ac8a7d22fbab18d42dc9d7f45e7ad90cae9d3a6) [Télécharger la note de procédure](https://www.unccas.org/IMG/pdf/note_de_procedure_fondation_bruneau.pdf?5723/aed85385f3d31aa3c262d96f5b76e744a89984af)

