Qualifications rennaises MT180 2024 Campus de Beaulieu Rennes, mercredi 21 février 2024.

Save the date Mercredi 21 février, 13h30 1

Du 2024-02-21 13:30 au 2024-02-21 16:00.

16 jeunes chercheuses et chercheurs issus des grandes écoles et universités rennaises relèveront le mercredi 21 février 2024 le défi de présenter de manière accessible à tous leur thèse en 3 minutes, et pas une minute de plus ! À la clé : huit places pour la finale bretonne attribuées par un jury et le public présent.

Sur inscription – plus d’informations à venir.

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine