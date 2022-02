Qualifications « Ma Thèse en 180 secondes » Espace des sciences, 1 mars 2022, Rennes.

Qualifications « Ma Thèse en 180 secondes »

Espace des sciences, le mardi 1 mars à 19:15

Le 1er mars 2022 se tiendront les qualifications à Rennes à l’Espace des Sciences à Rennes. Les qualifications se dérouleront en présentiel dans la salle de Conférence de l’Espace des Sciences et en ligne sur la chaine youtube « Ma thèse en 180 secondes – MT180 ». MT180 permet aux doctorant·e·s de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant·e doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant de son projet de recherche. Soutenu·e par la projection d’un seul visuel fixe en fond de scène, il/elle doit capter l’attention et se faire comprendre en choisissant bien ses mots et en mobilisant ses talents d’orateur.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / présentation du pass sanitaire obligatoire

16 jeunes chercheurs issus des écoles et universités rennaises relèveront le mardi 1er mars 2022 le défi de présenter de manière accessible à tous leur thèse en 3 minutes.

Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



