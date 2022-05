Qualifications inter-régionales de breakdance (championnat de France 2022) Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Qualifications inter-régionales de breakdance (championnat de France 2022) Brassens Camus, 21 mai 2022, Lormont. Qualifications inter-régionales de breakdance (championnat de France 2022)

Brassens Camus, le samedi 21 mai à 13:30

**Finales le 12 juin à l’Arkéa Aréna de Bordeaux.** [breaking.ffdanse.fr](https://breaking.ffdanse.fr) **Championnat 2021** [https://www.youtube.com/watch?v=0CX-mT4Y5pw](https://www.youtube.com/watch?v=0CX-mT4Y5pw)

Tout public. Entrée libre (sous réserve des jauges en vigueur).

Qualifications inter-régionales organisées par la Fédération française de danse breaking dans le cadre du championnat de France breaking 2022. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Brassens Camus Adresse Rue Henri Dunant 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Brassens Camus Lormont Departement Gironde

Brassens Camus Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Qualifications inter-régionales de breakdance (championnat de France 2022) Brassens Camus 2022-05-21 was last modified: by Qualifications inter-régionales de breakdance (championnat de France 2022) Brassens Camus Brassens Camus 21 mai 2022 Brassens Camus Lormont Lormont

Lormont Gironde