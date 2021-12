Qualifications France Illest Battle • Hip Open Dance FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 6 février 2022, Lille.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le dimanche 6 février 2022 à 15:00

en collaboration avec **Compagnie Art-Track** et Juanito des **Madrootz** —– Entrée gratuite —– L’International Illest Battle est né d’une envie commune au sein de Madrootz, grande famille pionnière du mouvement Krump en France créer un évènement international en France et plus particulièrement dans sa capitale, de réunir à cette occasion les deux fondateurs américains du Krump Tight Eyez et Big Mijo, pour la première fois, de rassembler l’ensemble de la communauté mondiale du mouvement et d’en faire une rencontre incontournable aussi bien pour les participants que les spectateurs et d’en faire un rendez-vous annuel, perdurant dans le temps. ### Mais aussi, en Battle **Samedi 15 janvier – 14h > 18h – Salle des Fêtes de Fives** Qualifications France Battle Opsession —— Dans le cadre de [Hip Open Dance](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022), festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février 2022

Gratuit

Krump

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



