Salle des Fêtes Fives, le samedi 15 janvier 2022 à 14:00

en collaboration avec **Hip Opsession** et Juanito des **Pancakes Bros** —– Popping & Locking qualifications Hip Opsession 2022 Entrée gratuite —– Pour la première fois, Hip Open Dance, Pancakes Bros et Hip Opsession unissent leurs forces et proposent un battle Funkstyles 1vs1, catégories Popping et Locking dans un lieu atypique et inédit. À la clé, les meilleur•es danseur•euses de chaque catégorie remportent une invitation pour participer au battle Opsession (festival Hip Opsession, Nantes), événement majeur de la scène danse hip hop en France. ### Mais aussi, en Battle **Dimanche 6 février – 15h > 19h – Le FLOW** Qualifications France Illest Battle – Krump —— Dans le cadre de [Hip Open Dance](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022), festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février 2022

Gratuit

Catégories Popping et Locking

Salle des Fêtes Fives 91 rue de lannoy 59800 Lille Roubaix Est Nord



2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00