Descente de Seine à bord du Marité quais, 18 juin 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Navire emblématique de la Normandie, dernier représentant français de la pêche à la morue à Terre-neuve.Le Marité fêtera ses 100 ans !

Points clés :

Armada 2023

Une parade exceptionnelle en France !

Prenez le large avec les plus beaux voiliers du monde

Lancé en 1923 à Fécamp, le Marité est le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français. Outre la pêche à la morue, ce trois-mâts goélette de près de 45m de long (hors tout) et de 8m de large, fut tantôt un caboteur danois, tantôt un navire de plaisance suédois. Racheté par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) composé de collectivités normandes, le Marité retrouve ses racines françaises en 2004 et devient le plateau itinérant de l’émission Thalassa pendant près d’un an. En 2006, le Marité entre en cale sèche à Cherbourg pour un important chantier de restauration. Les travaux se poursuivent à Saint-Vaast-la-Hougue dès 2009 et le 14 mai 2011, la foule, venue nombreuse, accueille le Marité qui a rejoint Granville, son port d’attache. Depuis l’été 2012, ce bateau classé d’intérêt patrimonial, intégralement restauré, a repris la mer et représente la Normandie aux quatre coins de l’Europe.

Les navires redescendent la Seine les uns derrière les autres pour une parade majestueuse de Rouen à l’estuaire du fleuve.

Spectateurs et passionnés de la mer se rassemblent sur les berges de la Seine afin de saluer une dernière fois les marins.

Déjeuner sous forme de plateau-repas froid : entrée, plat, fromage, pain, dessert, vin rosé 18cl ou soda, 1 petite bouteille d’eau

Assortiment de Crudités, Rillette de Thon et ses croustillesEmincé de Volaille Tandoori, Salade de Conchiglioni, Mozzarella, Tomates Cerise et Pesto RougeMoelleux Pomme Noisettes, Salade de Fruits Frais

Menu Végé : sur demande au moment de la réservation

LE MARITE SERA AMARRE RIVE DROITEE ENTRE LE PONT GUILLAUME LE CONQUERANT ET LE PONT FLAUBERT

Heure d’embarquement à Rouen : 7h

Embarquement : 7h20

Départ du navire : 8h05

Lieu débarquement : Caudebec en Caux

Horaire d’arrivée : 13h50

Débarquement : 14h20

Retour en car à Rouen vers 16h.

2023-06-18 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-18 16:00:00. .

quais

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Emblematic ship of Normandy, the last French representative of cod fishing in Newfoundland, the Marité celebrates its 100th anniversary!

Key facts

Armada 2023

An exceptional parade in France!

Take to the high seas with the world’s finest sailing ships

Launched in 1923 in Fécamp, the Marité is France’s last remaining wooden terre-neuvier. In addition to cod fishing, this three-masted schooner, nearly 45m long (overall) and 8m wide, was also a Danish coaster and a Swedish pleasure boat. Bought by a Groupement d?Intérêt Public (GIP) made up of local authorities in Normandy, the Marité returned to its French roots in 2004, and became the traveling set for the TV program Thalassa for almost a year. In 2006, the Marité entered dry dock in Cherbourg for a major restoration project. The work continued in Saint-Vaast-la-Hougue from 2009, and on May 14, 2011, a large crowd welcomed the Marité back to its home port of Granville. Since summer 2012, the fully restored heritage-listed ship has been back at sea, representing Normandy all over Europe.

The ships sail down the Seine one after the other in a majestic parade from Rouen to the river estuary.

Spectators and maritime enthusiasts gather on the banks of the Seine to salute the sailors one last time.

Lunch in the form of a cold lunch tray: starter, main course, cheese, bread, dessert, 18cl rosé wine or soda, 1 small bottle of water

Assortiment de Crudités, Rillette de Thon et ses croustillesSliced Tandoori Poultry, Conchiglioni Salad, Mozzarella, Cherry Tomatoes and Red PestoMoelleux Pomme Noisettes, Fresh Fruit Salad

Veggie Menu: on request at time of booking

THE MARITE WILL BE MOORED ON THE RIGHT BANK BETWEEN PONT GUILLAUME LE CONQUERANT AND PONT FLAUBERT

Boarding time in Rouen: 7am

Boarding time: 7:20 am

Departure: 8:05 a.m

Disembarkation point: Caudebec en Caux

Arrival time: 1:50 pm

Disembarkation : 14h20

Return by coach to Rouen around 4pm

Buque emblemático de Normandía y último representante francés de la pesca del bacalao en Terranova, ¡el Marité cumple 100 años!

Fechas clave :

Armada 2023

¡Un desfile excepcional en Francia!

Zarpe con los veleros más bellos del mundo

Botado en 1923 en Fécamp, el Marité es el último terranova de madera que queda en Francia. Además de pescar bacalao, esta goleta de tres mástiles, de casi 45 m de eslora (total) y 8 m de manga, fue en ocasiones un coaster danés y en otras un barco de recreo sueco. Comprada por un Grupo de Interés Público (GIP) formado por autoridades locales de Normandía, la Marité volvió a sus raíces francesas en 2004 y se convirtió en plató itinerante del programa de televisión Thalassa durante casi un año. En 2006, el Marité entró en dique seco en Cherburgo para someterse a un importante proyecto de restauración. Los trabajos continuaron en Saint-Vaast-la-Hougue a partir de 2009, y el 14 de mayo de 2011, el Marité fue recibido de nuevo en su puerto de origen, Granville, por una gran multitud. Desde el verano de 2012, este buque de interés patrimonial totalmente restaurado vuelve a navegar representando a Normandía por toda Europa.

Los buques navegan por el Sena uno tras otro en un majestuoso desfile desde Ruán hasta el estuario del río.

Espectadores y aficionados al mar se reúnen a orillas del Sena para saludar por última vez a los marineros.

Almuerzo en bandeja fría: entrante, plato principal, queso, pan, postre, vino rosado de 18 cl o refresco, 1 botella pequeña de agua

Surtido de verduras crudas, rillette de atún y patatas fritasTiras de pollo Tandoori, ensalada Conchiglioni, mozzarella, tomates cherry y pesto rojoPastel de manzana y avellanas, ensalada de fruta fresca

Menú vegetariano: previa petición en el momento de la reserva

EL BARCO ESTARÁ AMARRADO EN LA ORILLA DERECHA ENTRE PONT GUILLAUME LE CONQUERANT Y PONT FLAUBERT

Hora de embarque en Rouen: 7h

Hora de embarque: 7.20 h

Salida del barco: 8.05 h

Lugar de desembarque: Caudebec en Caux

Hora de llegada: 13:50

Desembarque : 14:20

Regreso en autocar a Rouen hacia las 16:00

Die Marité ist ein Symbolschiff der Normandie und der letzte französische Vertreter des Kabeljaufangs in Neufundland. Die Marité wird 100 Jahre alt!

Schlüsselpunkte :

Armada 2023

Eine außergewöhnliche Parade in Frankreich!

Stechen Sie mit den schönsten Segelschiffen der Welt in See!

Die 1923 in Fécamp vom Stapel gelaufene Marité ist der letzte hölzerne Neufundländer im französischen Kulturerbe. Neben dem Kabeljaufang war dieser fast 45 m lange (über alles) und 8 m breite Dreimaster-Schoner mal ein dänisches Küstenschiff, mal ein schwedisches Vergnügungsschiff. Die Marité wurde von einer öffentlichen Interessenvereinigung (GIP), die sich aus normannischen Behörden zusammensetzt, aufgekauft. 2004 kehrte sie zu ihren französischen Wurzeln zurück und war fast ein Jahr lang das fahrende Set der Fernsehsendung Thalassa. 2006 wurde die Marité für umfangreiche Restaurierungsarbeiten in Cherbourg ins Trockendock gebracht. Ab 2009 wurden die Arbeiten in Saint-Vaast-la-Hougue fortgesetzt und am 14. Mai 2011 begrüßte eine große Menschenmenge die Marité, die in ihren Heimathafen Granville zurückgekehrt war. Seit Sommer 2012 ist das vollständig restaurierte Schiff, das als Kulturerbe eingestuft ist, wieder in See gestochen und vertritt die Normandie in ganz Europa.

Die Schiffe fahren eines nach dem anderen die Seine hinunter, um eine majestätische Parade von Rouen bis zur Mündung des Flusses zu veranstalten.

Zuschauer und Meeresliebhaber versammeln sich an den Ufern der Seine, um den Seeleuten ein letztes Mal zuzuwinken.

Mittagessen in Form einer kalten Platte: Vorspeise, Hauptgericht, Käse, Brot, Dessert, 18cl Roséwein oder Soda, 1 kleine Flasche Wasser

Rohkostmischung, Thunfischrillette und ChipsTandoori-Geflügelgeschnetzeltes, Conchiglioni-Salat, Mozzarella, Kirschtomaten und rotes PestoMoelleux Apfel-Haselnuss, frischer Obstsalat

Vegetarisches Menü: auf Anfrage bei der Reservierung

DER MARITE WIRD AM RECHTEN UFER ZWISCHEN DER BRÜCKE GUILLAUME LE CONQUERANT UND DER BRÜCKE FLAUBERT FESTGEMACHT WERDEN

Uhrzeit der Einschiffung in Rouen: 7 Uhr

Einschiffung: 7.20 Uhr

Auslaufen des Schiffes: 8.05 Uhr

Ort der Ausschiffung: Caudebec en Caux

Uhrzeit der Ankunft: 13:50 Uhr

Ausschiffung: 14.20 Uhr

Rückfahrt mit dem Bus nach Rouen gegen 16 Uhr

