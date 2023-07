Cet évènement est passé Festival Paname Bouquine (Festival des bouquinistes des quais de Seine) Quais de Seine à Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival Paname Bouquine (Festival des bouquinistes des quais de Seine) Quais de Seine à Paris Paris, 1 juillet 2023, Paris. Festival Paname Bouquine (Festival des bouquinistes des quais de Seine) 1 et 2 juillet Quais de Seine à Paris Entrée libre Le festival Paname Bouquine, dédié aux bouquinistes des quais de Seine de Paris, revient pour sa troisième édition les 1 et 2 juillet 2023 prochains. Paname Bouquine est né en 2020 de la volonté des bouquinistes de faire fête autour de la culture et de la littérature et de partager l’expérience, le savoir et l’amour de ce métier si particulier aux parisiens et à ceux venus d’ailleurs. Plus qu’un commerçant, le bouquiniste est un passeur de livres, de connaissance et de culture en général. Le festival a pour ambition de remettre la littérature à une place qui est plus que jamais la sienne, au milieu des gens, de la vie, dans la rue, à la portée de toutes et tous, accessible, séduisante. Pour cette troisième édition, Paname Bouquine souhaite initier une connexion entre les bouquinistes, les peintres, plasticiens, musiciens et street-artistes, les invitant à installer leurs œuvres dans les boîtes des bouquinistes ou sur les quais. Les artistes, les autrices et les auteurs des années précédentes se joindront également de nouveau à la fête. Le festival entend pérenniser le lien entre les écrivain.es et les bouquinistes, organisant plus de rencontres, d’interactions et de dialogue autour des quais. Si le travail de l’écrivain est de créer des mondes, la ligne politique de Paname Bouquine est d’en fabriquer un, qui viendra se superposer à celui, quotidien, des bouquinistes, lui donnant de nouvelles couleurs, à la fois éphémères et inscrites sur la durée, les années. Les visiteurs pourront s’appuyer sur la carte des bouquinistes créée par le festival (disponible sur le site de Paname Bouquine) et sur le tracé coloré mis en place sur les quais. La promenade sera tracée et balisée, mais ils pourront tout aussi bien errer librement d’un quai à l’autre et découvrir au hasard les multiples animations qui les jalonneront. Paname Bouquine, c’est une expérience à vivre, une performance qui s’offrira aux yeux des visiteurs les 1 et 2 juillet sur les quais. Quais de Seine à Paris 91 quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://panamebouquine.com/Prog-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-02T12:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00 Tamaya Sapey-Triomphe Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Quais de Seine à Paris Adresse 91 quai de l'Hôtel de Ville Ville Paris Lieu Ville Quais de Seine à Paris Paris

