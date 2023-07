Concert : Mes souliers sont rouges Quais de Loire Beaugency, 19 août 2023, Beaugency.

Concert : Mes souliers sont rouges Samedi 19 août, 21h00 Quais de Loire Gratuit

Un groupe de folk français qui vous transporte dans un univers musical alternatif et envoûtant.

Leurs morceaux, agrémentés d’instruments traditionnels tels que la cornemuse, le violon et l’accordéon, vous font voyager à travers, des histoires térribles et des mélodies entraînantes.

Préparez-vous à une expérience musicale unique et énergisante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T21:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:30:00+02:00

mes souliers sont rouges