LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE Quais de Loire Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE Quais de Loire Beaugency, 21 juillet 2023, Beaugency. LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE Vendredi 21 juillet, 21h00 Quais de Loire Entrée libre A bord de leur vaisseau-scène, la Balluche Sound Systèm vous embarque pour un grand rituel rythmique cosmopolite !

Sorte d’orchestre des temps modernes, l’équipage pose son mix saugrenu et hybride entre club swing, electro, rock et chanson réaliste.

Une expérience sonique irresistible qui mettra tout le monde d’accord sur le dancefloor ! Quais de Loire beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T21:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

2023-07-21T21:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00 la saugrenue Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Quais de Loire Adresse beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Quais de Loire Beaugency

Quais de Loire Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/