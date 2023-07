Cinéma : La malédiction des Dunois Quais de Loire Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : La malédiction des Dunois Quais de Loire Beaugency, 19 juillet 2023, Beaugency. Cinéma : La malédiction des Dunois Mercredi 19 juillet, 22h00 Quais de Loire Gratuit A la suite d’un meurtre dans la Ville de Beaugency, un capitaine de gendarmerie, humoriste à ses heures, va être désigné pour mener l’enquête.

Accompagné par un chef qui n’attends que son départ à la retraite, d’une collègue haute en couleurs et d’une gendarmette prometteuse, nos quatre complices vont devoir dénouer une intrigue historique. Pensez à ramener vos chaises ! Quais de Loire beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culturel@ville-beaugency.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T22:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:25:00+02:00

2023-07-19T22:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:25:00+02:00 La malédiction des dunois Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Quais de Loire Adresse beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Quais de Loire Beaugency

Quais de Loire Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/