Home Ball du 8 au 20 Juillet 2023

Le Home Ball, c'est la nouvelle activité des estivales incontournable pour tous ! Sports, rires et amusements garantis ! Accessible à tous et pour tous, le Home Ball est le jeu parfait pour cet été.

Que vous soyez en famille, entre amis ou en groupe, lobjectif reste le même.

Marquez des points en tirant dans les cages. Utiliez votre agilité et votre précision pour remporter la victoire ! Créez des liens forts avec vos proches tout en vous amusant. Le Home Ball sera disponible tous les jours sur les quais de la Loire, à partir de 15h jusqu’à 19h Venez vous amuser entre amis ou participer à des activités créées sur mesure par le Pôle Culturel et Sportif. Quais de Loire beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

