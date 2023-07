Concert – La mère Michel Quais de l’Isle Périgueux, 28 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

De Brel à Thomas Fersen, de Piaf à Sanseverino, le trio revisite les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui..

2023-07-28

Quais de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From Brel to Thomas Fersen, Piaf to Sanseverino, the trio revisits the most beautiful French songs, from yesterday to today.

De Brel a Thomas Fersen, de Piaf a Sanseverino, el trío repasa las grandes canciones francesas de ayer y de hoy.

Von Brel bis Thomas Fersen, von Piaf bis Sanseverino – das Trio lässt die schönsten französischen Chansons von gestern bis heute wieder aufleben.

