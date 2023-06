Marché de Sallanches Quais de la Sallanche Sallanches, 1 janvier 2023, Sallanches.

Sallanches,Haute-Savoie

Le plus grand et le plus populaire marché de la vallée. Nombreux stands alimentaires, jardinerie et mode..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Quais de la Sallanche

Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The valley’s largest and most popular market. Numerous stands selling food, gardening equipment or plants and fashion items.

El mayor y más popular mercado del valle. Muchos puestos de comida, centros de jardinería y moda.

Der größte und beliebteste Markt des Tals. Zahlreiche Stände für Lebensmittel, Gartencenter und Mode.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Sallanches