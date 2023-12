AFMTéléthon : Téléthon 2023 Quais de Garonne La Réole, 9 décembre 2023 08:00, La Réole.

La Réole,Gironde

Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. Venez nous retrouver sur le marché le samedi 9 décembre à partir de 8 h pour la vente de pâtisseries et d’objet au profit du Téléthon. Mais également à 20 h 30 au Gymnase Colette Besson pour un gala de danse avec Fleur Acorpsdanse. Une urne sera également disponible pour vos dons. Les associations sont invitées à se mobiliser pour cette journée de levée de fonds !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:30:00. EUR.

Quais de Garonne

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Telethon: an exceptional mobilization to defeat disease. Come and meet us at the market on Saturday December 9 from 8 a.m. for the sale of baked goods and other items in aid of the Telethon. And also at 8:30 p.m. at the Gymnase Colette Besson for a dance gala with Fleur Acorpsdanse. An urn will also be available for donations. Associations are invited to get involved in this fundraising day!

El Teletón: una movilización excepcional para vencer a la enfermedad. Venga a vernos al mercado el sábado 9 de diciembre a partir de las 8 h para la venta de bollería y otros artículos a beneficio del Teletón. También puede unirse a nosotros a las 20:30 en el Gymnase Colette Besson para un baile de gala con Fleur Acorpsdanse. También habrá una urna disponible para donaciones. Invitamos a las asociaciones a participar en esta jornada de recaudación de fondos

Der Telethon: eine außergewöhnliche Mobilisierung, um die Krankheit zu besiegen. Besuchen Sie uns am Samstag, den 9. Dezember ab 8 Uhr auf dem Markt, wo wir Gebäck und andere Artikel zugunsten des Telethon verkaufen. Aber auch um 20:30 Uhr im Gymnasium Colette Besson für eine Tanzgala mit Fleur Acorpsdanse. Es wird auch eine Urne für Ihre Spenden bereitstehen. Die Vereine sind eingeladen, sich an diesem Tag für die Spendensammlung zu mobilisieren!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers