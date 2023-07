Visite guidée : les remparts de La Réole Quais de Garonne La Réole, 17 août 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

En compagnie d’un guide-conférencier, parcourez les rues de la ville à la recherche des remparts de la cité médiévale !.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 18:00:00. EUR.

Quais de Garonne

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a guide, explore the streets of the town in search of the medieval city walls!

Acompañado por un guía, explore las calles de la ciudad en busca de las murallas medievales

In Begleitung eines Fremdenführers durchstreifen Sie die Straßen der Stadt auf der Suche nach den Stadtmauern der mittelalterlichen Stadt!

