Cap 33 : Découvertes gratuites Quais de Garonne La Réole, 25 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Venez découvrir différentes activité sportives encadrées gratuitement tous les mardis sur les quais de Garonne à La Réole.

-Canoë 15h-17h

-Tir à l’arc/ Beach sport 15h-19h

-Rollers 15h-17h

-Cirque le 27/07 uniquement 15hh-17h

-Rugby au stade du XV 18h-19h30.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 19:30:00. EUR.

Quais de Garonne

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a range of free supervised sporting activities every Tuesday on the banks of the Garonne in La Réole.

-Canoeing 15h-17h

-Archery/ Beach sport 15h-19h

-Inline skating 15h-17h

-Circus on 27/07 only 3pm-5pm

-Rugby at stade du XV 18h-19h30

Descubra todos los martes una serie de actividades deportivas gratuitas y dirigidas a orillas del Garona, en La Réole.

-Piragüismo 15.00-17.00 h

-Tiro con arco/ Deportes de playa 15.00-19.00

-Patinaje en línea 15.00-17.00 h

-Circo sólo el 27/07 de 15.00 a 17.00 h

-Rugby en el Estadio del XV 18h-19h30

Entdecken Sie jeden Dienstag an den Ufern der Garonne in La Réole verschiedene Sportaktivitäten, die kostenlos betreut werden.

-Kanufahren 15h-17h

-Bogenschießen/ Beachsport 15h-19h

-Inlineskaten 15h-17h

-Zirkus nur am 27/07 15h-17h

-Rugby im Stade du XV 18h-19h30

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers