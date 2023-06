Les Bistrots-quais Quais de Cère Bretenoux, 25 juillet 2023, Bretenoux.

Bretenoux,Lot

Les Bistrots-quais sont de retour tous les mardis de l’été ! Repas servi sur ardoise avec des produits du terroir, sur les quais de la Cère.

Réservation souhaitée.

Tables et chaises fournies.

Avec une animation musicale toute la soirée..

2023-07-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-25 23:00:00. EUR.

Quais de Cère

Bretenoux 46130 Lot Occitanie



The Bistrots-quais are back every tuesday of the summer! Meal served on a slate with local products, on the quays of the Cère.

Reservations are required.

Tables and chairs provided.

With musical entertainment all evening.

Los Bistrots-quais vuelven todos los martes del verano Comida servida en una pizarra con productos locales, en los muelles de la Cère.

Es necesario reservar.

Se proporcionan mesas y sillas.

Con animación musical durante toda la noche.

Die Bistrots-quais sind im Sommer wieder jeden Dienstag geöffnet! Mahlzeiten, die auf Schieferplatten mit regionalen Produkten serviert werden, an den Ufern der Cère.

Eine Reservierung ist erwünscht.

Tische und Stühle werden gestellt.

Mit musikalischer Unterhaltung den ganzen Abend über.

Mise à jour le 2023-06-21 par OTVD – Saint-Céré