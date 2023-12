La guerre des étoiles : Tournoi de feux d’artifices Quais de Bretenoux Bretenoux Catégories d’Évènement: Bretenoux

Lot La guerre des étoiles : Tournoi de feux d’artifices Quais de Bretenoux Bretenoux, 17 décembre 2023, Bretenoux. Bretenoux Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 Le comité des fêtes de Bretenoux organise un tournoi de feux d’artifices

Nos participants : Team Patapouf, la Belle Fusée, les Feux de l’amour, Nicot, Le Bordelais, Les Aveyronnais

Votez sur Facebook pour le meilleur feu !

A la fin du tournoi, un bouquet final sera offert par la Municipalité.

Le comité des fêtes de Bretenoux organise un tournoi de feux d’artifices

Nos participants : Team Patapouf, la Belle Fusée, les Feux de l’amour, Nicot, Le Bordelais, Les Aveyronnais

Votez sur Facebook pour le meilleur feu !

A la fin du tournoi, un bouquet final sera offert par la Municipalité

17h00 rdv aux Quais des Bretenoux EUR.

Quais de Bretenoux

Bretenoux 46130 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Bretenoux, Lot Autres Code postal 46130 Lieu Quais de Bretenoux Adresse Quais de Bretenoux Ville Bretenoux Departement Lot Lieu Ville Quais de Bretenoux Bretenoux Latitude 44.915317 Longitude 1.83935946 latitude longitude 44.915317;1.83935946

Quais de Bretenoux Bretenoux Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretenoux/