Bordeaux Fête le Vin Quais de Bordeaux Bordeaux, 27 juin 2024, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Dégustations, expositions, concerts et feux d’artifice composent le programme de cette grande fête.

Tous les amoureux du vin, de la gastronomie, de la fête et de la culture sont conviés à partager des moments de liesse et de festivité le long des quais de Garonne : un programme exceptionnel permettant à tous de découvrir la beauté architecturale de la ville, sa richesse culturelle, les vignobles qui l’entourent et les multiples atouts du terroir régional..

2024-06-27 fin : 2024-06-30 . .

Quais de Bordeaux

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bordeaux city is inviting all who love good food and wine, culture and festivals to come and have a great time along the two kilometre quayside on the banks of the Garonne, in the very heart of a UNESCO world heritage site.

« BORDEAUX FETE LE VIN », is moving to the left bank of the river, between the pont de pierre (stone bridge) and the Bourse Maritime, so that the thousands of visitors from home and abroad can enjoy the 4 day wine festival more than ever.

With the Pass DEGUSTATIONS, visitors can savour vintage wines from Bordeaux and the surrounding area all in one place, whereas the Pass VIGNOBLES takes them out for the day to see the landscapes, wine-growing estates and heritage of the Gironde and Aquitaine regions.

Degustaciones, exposiciones, conciertos y fuegos artificiales componen el programa de esta gran fiesta

Todos los amantes del vino, la gastronomía, las fiestas y la cultura están invitados a compartir momentos de júbilo y fiesta a lo largo de los muelles del Garona: un programa excepcional que permitirá a todos descubrir la belleza arquitectónica de la ciudad, su riqueza cultural, los viñedos que la rodean y las numerosas riquezas de la región.

Weinproben, Ausstellungen, Konzerte und Feuerwerk bilden das Programm dieses großen Festes

Alle Liebhaber des Weins, der Gastronomie, des Feierns und der Kultur sind eingeladen, an den Ufern der Garonne fröhliche und festliche Momente zu erleben: Ein außergewöhnliches Programm, das es allen ermöglicht, die architektonische Schönheit der Stadt, ihren kulturellen Reichtum, die Weinberge in ihrer Umgebung und die vielfältigen Vorzüge des regionalen Terroirs zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Bordeaux Métropole