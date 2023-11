Parade « Rhône mémoire vive » Quais d’Arles Arles, 3 décembre 2023, Arles.

Parade « Rhône mémoire vive » Dimanche 3 décembre, 18h00 Quais d’Arles Gratuit

Rhône mémoire vive.

Parade spectaculaire portée par le fleuve, Rhône mémoire vive revisite l’épisode de la crue de 2003 en 3 actes aquatiques. Après un début de spectacle tout en emportements et dérives, viendra l’appropriation festive de ce nouveau milieu, par une population qui s’est adaptée au fleuve. En référence aux mythologies aquatiques, un final d’eau et de feu clôturera cette épopée fluviale de ré-enchantement du Rhône.

Un spectacle parade sur le Rhône pour petits et grands, par la compagnie ilotopie avec le soutien de la ville d’Arles.

Rendez vous sur le pont de Trinquetaille et les quais rive gauche et rive droite, entre le musée Réattu et le pont de la voie rapide

Quais d’Arles ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T18:00:00+01:00 – 2023-12-03T20:00:00+01:00

spectacle aquatique

NewResolutionShoot Xavier Tranzeat