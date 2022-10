Visite d’agence d’architectes – QUAILEMONDE ARCHITECTES QUAILEMONDE ARCHITECTES Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Visite d’agence d’architectes – QUAILEMONDE ARCHITECTES QUAILEMONDE ARCHITECTES, 14 octobre 2022, Avignon. Visite d’agence d’architectes – QUAILEMONDE ARCHITECTES Vendredi 14 octobre, 09h00, 14h30 QUAILEMONDE ARCHITECTES Journées nationales de l’architecture QUAILEMONDE ARCHITECTES 12bis rue D’annanelle, 84000 AVIGNON Quartier Nord Rocade Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

0466846502 https://www.quailemonde.fr/ Cabinet d’architecture Nous proposons une visite de notre agence d’Avignon avec présentation de quelques projets que nous avons ou que nous sommes en train de réaliser. En quelques lignes, vous trouverez ci dessous la présentation de notre cabinet :

Notre agence Quailemonde Architectes installée dans le Gard à la périphérie de Nîmes, est créée en 2004 par Marie-Pierre Quaile et Alice Toulemonde. Issues de la même formation, elles obtiennent leur diplôme d’architectes D.P.L.G à l’école d’Architecture de Versailles, respectivement en 1993 et 1991. Depuis plus de 15 ans, notre agence est présente dans la région Occitanie, où une équipe de 9 personnes aux compétences diversifiées répondent à vos besoins, en créant un synergie d’entreprise. En 2021, Quailemonde Architectes s’ouvre également à la région PACA et s’installe en Avignon intra-muros. Nos réalisations portent essentiellement sur des bâtiments du secteur public : équipements, logements sociaux et projets urbains. Notre réflexion s’étend à tout le champ architectural et aborde toutes les échelles d’intervention. Soucieuse de l’environnement et des politiques de développement durable, notre démarche tend à moderniser l’urbanisme et réorienter l’habitat. Par des formations successives dispensées par l’association ENVIROBAT, nous avons labellisé l’agence sur 3 accompagnements : Quartier Durable Occitanie (QDO), Quartier Durable Méditerranéen (QDM), et Batiment Durable Méditerranéen (BDM). L’agence organise des sessions de recherche sur les modes d’habitats en accueillant des étudiants qui travaillent sur l’amélioration de la qualité du logement et son évolution spaciale, sociétale et environnementale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-14T17:00:00+02:00 quailemonde architecte

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu QUAILEMONDE ARCHITECTES Adresse 12bis rue D'annanelle, 84000 AVIGNON Quartier Nord Rocade Ville Avignon lieuville QUAILEMONDE ARCHITECTES Avignon Departement Vaucluse

QUAILEMONDE ARCHITECTES Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Visite d’agence d’architectes – QUAILEMONDE ARCHITECTES QUAILEMONDE ARCHITECTES 2022-10-14 was last modified: by Visite d’agence d’architectes – QUAILEMONDE ARCHITECTES QUAILEMONDE ARCHITECTES QUAILEMONDE ARCHITECTES 14 octobre 2022 Avignon QUAILEMONDE ARCHITECTES Avignon

Avignon Vaucluse