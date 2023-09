PETITE PAUSE À LA MAISON VACQUERIE – Les nuits de l’estuaire Quai Victor Hugo Rives-en-Seine, 21 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

MUSÉE VICTOR HUGO – MAISON VACQUERIE

Dans cette maison chargée d’histoire, d’amitié et d’amour familial, un voile se lève sur l’intimité du grand écrivain Victor Hugo. Au cœur du cadre de vie original des familles Hugo et Vacquerie, vous pourrez vous laisser emporter par la véritable et toujours émouvante histoire de Léopoldine..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 20:00:00. .

Quai Victor Hugo Villequier

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



In this house steeped in history, friendship and family love, a veil is lifted over the intimacy of the great writer Victor Hugo. In the heart of the original living environment of the Hugo and Vacquerie families, you can let yourself be carried away by the true and still moving story of Léopoldine.

MUSEO VICTOR HUGO – MAISON VACQUERIE

En esta casa cargada de historia, amistad y amor familiar, se levanta un velo sobre la vida privada del gran escritor Victor Hugo. En el corazón del entorno vital original de las familias Hugo y Vacquerie, podrá dejarse llevar por la verdadera y siempre conmovedora historia de Léopoldine.

MUSEUM VICTOR HUGO – HAUS VACQUERIE

In diesem geschichtsträchtigen Haus, das von Freundschaft und Familienliebe geprägt ist, lüftet sich ein Schleier über der Privatsphäre des großen Schriftstellers Victor Hugo. Inmitten des ursprünglichen Lebensraums der Familien Hugo und Vacquerie können Sie sich von der wahren und immer noch bewegenden Geschichte von Leopoldine mitreißen lassen.

