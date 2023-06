Initiation Pêche à la ligne Quai Vaussel Cepoy, 4 août 2023, Cepoy.

Initiation Pêche à la ligne Vendredi 4 août, 10h00 Quai Vaussel Voir http://federationpeche45.fr

La Fédération Départementale de pêche et l’association La Carpe de Cepoy organisent une journée initiation pêche à la ligne. Partez à la découverte des poissons du canal ! Matériel fourni, sans inscription.

Quai Vaussel Quai de Vaussel, Cepoy Cepoy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 62 69 »}, {« type »: « link », « value »: « http://federationpeche45.fr »}, {« type »: « email », « value »: « michaelfd@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

© Fédération départementale Pêche du Loiret