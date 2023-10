Bourse Multi collections Quai Turgot Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Bourse Multi collections Quai Turgot Montluçon, 21 octobre 2023, Montluçon. Montluçon,Allier Bourse multi collections organisée par le Cercle de la Fontaine d’Argent..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Quai Turgot Salle Saint-Vincent

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Multi-collection fair organized by the Cercle de la Fontaine d'Argent. Feria multicolección organizada por el Cercle de la Fontaine d'Argent. Multi-Sammlungsbörse, die vom Cercle de la Fontaine d'Argent organisiert wird.

