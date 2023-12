Bourse toutes collections de l’association « Train briviste corrézien » Quai Tourny Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le dimanche 10 décembre aura lieu à la Halle Brassens la 22ème édition de la bourse toutes collections organisée par l’association le « train briviste corrézien ». 220m de stands et plus de 40 exposants vous accueilleront pour rechercher l’objet qui manque à votre collection ou trouver un cadeau original: fèves, livres, monnaies, cartes postales, timbres, avions, muselets, trains à diverses échelles, voitures miniatures, disques vinyl, lettres et textes anciens.

De 9h à 17h. Entrée gratuite et buvette sur place. Renseignements: 06 20 14 82 49 ou 06 87 13 78 86..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On Sunday December 10, the Halle Brassens will be the venue for the 22nd edition of the bourse toutes collections organized by the association le « train briviste corrézien ». 220m of stalls and over 40 exhibitors will be on hand to help you find that missing item in your collection, or an original gift: broad beans, books, coins, postcards, stamps, planes, muselets, trains in various scales, miniature cars, vinyl records, old letters and texts.

From 9 a.m. to 5 p.m. Free admission and refreshments on site. Information: 06 20 14 82 49 or 06 87 13 78 86.

El domingo 10 de diciembre, la Halle Brassens acogerá la 22ª edición de la « bourse toutes collections », organizada por la asociación « train briviste corrézien ». 220m de puestos y más de 40 expositores le ayudarán a encontrar el objeto que falta en su colección o un regalo original: habas, libros, monedas, postales, sellos, aviones, muselets, trenes a varias escalas, coches en miniatura, discos de vinilo, cartas y textos antiguos.

De 9.00 a 17.00 h. Entrada gratuita y refrescos in situ. Información: 06 20 14 82 49 o 06 87 13 78 86.

Am Sonntag, dem 10. Dezember, findet in der Halle Brassens die 22. Ausgabe der Börse für alle Sammlungen statt, die von der Vereinigung « Train Briviste Corrézien » organisiert wird. 220m lange Stände und mehr als 40 Aussteller erwarten Sie, um das fehlende Objekt in Ihrer Sammlung zu suchen oder ein originelles Geschenk zu finden: Bohnen, Bücher, Münzen, Postkarten, Briefmarken, Flugzeuge, Museen, Züge in verschiedenen Maßstäben, Miniaturautos, Vinylplatten, alte Briefe und Texte.

Von 9 bis 17 Uhr. Freier Eintritt und Erfrischungen vor Ort. Informationen: 06 20 14 82 49 oder 06 87 13 78 86.

