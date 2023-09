Foire aux miels 2023 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde, 19 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Foire aux miel organisée par L’Abeille Corrézienne. De 8h à 19h..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Honey fair organized by L’Abeille Corrézienne. From 8 am to 7 pm.

Feria de la miel organizada por L’Abeille Corrézienne. De 8.00 a 19.00 h.

Honigmarkt, organisiert von L’Abeille Corrézienne. Von 8 bis 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par Brive Tourisme