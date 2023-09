Briv’Ekiden Quai Tourny Brive-la-Gaillarde, 22 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Marathon en relais organisé par Le Pays de Brive Athlétique club. Equipes de 6 coureurs. Une partie des fonds sera dédiée à la promotion du SPORT HANDICAP. Départ 9h30. Inscriptions en ligne: https://ok-time.fr/competition/brivekiden/.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Relay marathon organized by Le Pays de Brive Athlétique club. Teams of 6 runners. Part of the proceeds will go to promoting HANDICAP SPORT. Start: 9:30 a.m. Online registration: https://ok-time.fr/competition/brivekiden/

Maratón por relevos organizado por el club Le Pays de Brive Athlétique. Equipos de 6 corredores. Parte de la recaudación se destinará a la promoción del DEPORTE DE DISCAPACIDAD. Salida a las 9h30. Inscripción en línea: https://ok-time.fr/competition/brivekiden/

Staffelmarathon, organisiert vom Le Pays de Brive Athlétique club. Teams von 6 Läufern. Ein Teil der Gelder wird der Förderung des HANDICAP-SPORT gewidmet. Start: 9:30 Uhr. Online-Anmeldung: https://ok-time.fr/competition/brivekiden/

Mise à jour le 2023-09-23 par Brive Tourisme