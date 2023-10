Semaine bleue: Vieillir ensemble una chance à cultiver Quai Tourny Brive-la-Gaillarde, 6 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans le cadre de la semaine bleue semaine nationale des retraités et personnes âgées qui se déroulera du 2 au 8 octobre, un après-midi festif est organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Brive. Dès 14h au parc de la Guierle (jardin, kiosque et Halle Brassens)..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue, the national week for retired and elderly people, which runs from October 2 to 8, a festive afternoon is being organized by Brive’s Centre Communal d’Action Sociale. Starting at 2pm in Parc de la Guierle (garden, kiosk and Halle Brassens).

En el marco de la Semaine Bleue, semana nacional de los jubilados y las personas mayores, que se celebra del 2 al 8 de octubre, el Centre Communal d’Action Sociale de Brive organiza una tarde festiva. A partir de las 14.00 h, en el Parque de la Guierle (jardín, quiosco y Halle Brassens).

Im Rahmen der Blauen Woche, der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen, die vom 2. bis 8. Oktober stattfindet, wird vom Centre Communal d’Action Sociale in Brive ein festlicher Nachmittag organisiert. Ab 14 Uhr im Parc de la Guierle (Garten, Kiosk und Halle Brassens).

