Journée des nouvelles mobilités Quai Tourny Brive-la-Gaillarde, 30 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Moov’e Brive, la journée des nouvelles mobilités pour découvrir les véhicules et les acteurs des différentes mobilités, en électrique et en hybride.

Tous les exposants du secteur vous attendent le 30 septembre pour vous informer, vous aider à comprendre et à vous proposer des solutions alternatives. De 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Moov?e Brive, the new mobility day, to discover the vehicles and players involved in the various forms of electric and hybrid mobility.

All the exhibitors in the sector are waiting for you on September 30 to inform you, help you understand and offer you alternative solutions. From 10am to 6pm. Free admission

Moov?e Brive, la nueva jornada de la movilidad, para descubrir los vehículos y los actores de las diferentes formas de movilidad, tanto eléctrica como híbrida.

Todos los expositores del sector le esperan el 30 de septiembre para informarle, ayudarle a comprender y ofrecerle soluciones alternativas. De 10h a 18h. Entrada gratuita

Moov?e Brive, der Tag der neuen Mobilität, an dem Sie die Fahrzeuge und Akteure der verschiedenen Mobilitätsformen mit Elektro- und Hybridantrieb kennenlernen können.

Alle Aussteller der Branche erwarten Sie am 30. September, um Sie zu informieren, Ihnen zu helfen, zu verstehen und Ihnen alternative Lösungen anzubieten. Von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt

