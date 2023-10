LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE quai Théophile Cornu Agde, 28 octobre 2023, Agde.

La Tamarissière s’est construite comme un hameau unique à bien des égards. Un patrimoine pluriel alliant, un lieu de villégiature aves ses villas «Belle Époque» en bord de fleuve, une pinède plantée au XVIIIe s. pour protéger le cordon dunaire, un passé défensif avec son fortin oublié et ses bunkers..

quai Théophile Cornu

Agde 34300 Hérault Occitanie



History of the sea baths at the end of the 19th century.

Discover the Belle-Epoque villas, the Sacré-Coeur church district and listen to the story of the elegant pioneers of seaside tourism, in the company of Arnaud, a conference guide.

Reservation required, online or at the Tourist Office.

Historia de los baños de mar a finales del siglo XIX.

Descubra las villas de la Belle-Epoque, la zona de la iglesia del Sacré-Cœur y escuche la historia de los elegantes pioneros del turismo costero, en compañía de Arnaud, un guía.

Es necesario reservar, en línea o en la Oficina de Turismo.

Geschichte der Seebäder am Ende des 19. Jahrhunderts.

Entdecken Sie die Belle-Epoque-Villen, das Viertel um die Sacré-Cœur-Kirche und hören Sie sich die Geschichte der eleganten Pionierinnen des Badetourismus an, begleitet von Arnaud, einem Fremdenführer.

Reservierung erforderlich, online oder im Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE