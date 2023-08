LES VILLAS BELLE EPOQUE DE L’EMBOUCHURE AU COUCHANT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE quai Théophile Cornu Agde, 15 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Partez pour une découverte grand format des villas remarquables de l’embouchure du fleuve Hérault au soleil couchant. Vous apprendrez l’histoire à la fois du Grau d’Agde et de la Tamarissière en passant d’une rive à l’autre via le passeur..

2023-09-15 18:00:00 fin : 2023-09-15 . .

quai Théophile Cornu

Agde 34300 Hérault Occitanie



Set off on a large-format discovery of the remarkable villas at the mouth of the Hérault River at sunset. Learn about the history of both Grau d?Agde and La Tamarissière as you pass from one bank to the other via the ferryman.

Haga un recorrido en gran formato por las notables villas de la desembocadura del río Hérault mientras se pone el sol. Conozca la historia tanto de Grau d’Agde como de La Tamarissière mientras pasa de una orilla a la otra a través del barquero.

Begeben Sie sich auf eine großformatige Entdeckungsreise zu den bemerkenswerten Villen an der Mündung des Flusses Hérault bei Sonnenuntergang. Sie lernen die Geschichte von Grau d’Agde und La Tamarissière kennen, indem Sie mit dem Fährmann von einem Ufer zum anderen fahren.

