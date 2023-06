VIENS NAVIGUER Quai Théophile Cornu A coté du restaurant le Marin Pêcheur Agde, 30 juin 2023, Agde.

Embarquez pour 2h30 de navigation à la voile en direction du Fort Brescou avec possibilité de pause baignade, snorkeling et paddle selon la météo.

A bord, le moniteur vous permet de prendre la barre et de participer aux manœuvres.

Possibilité de naviguer hors saison : stage de voile, régates en équipage, coaching et convoyage..

Quai Théophile Cornu

A coté du restaurant le Marin Pêcheur

Agde 34300 Hérault Occitanie



Embark on a 2.5 hour sailing trip to Fort Brescou with the possibility of a swimming break, snorkelling and paddle boarding depending on the weather.

On board, the instructor allows you to take the helm and participate in the manoeuvres.

Possibility of sailing out of season: sailing courses, crewed regattas, coaching and delivery.

Embárquese en una excursión en barco de 2,5 horas hasta Fort Brescou, con la posibilidad de hacer una pausa para nadar, bucear y hacer paddle boarding, según el tiempo que haga.

A bordo, el instructor le permite tomar el timón y participar en las maniobras.

Posibilidad de navegar fuera de temporada: cursos de vela, regatas con tripulación, entrenamiento y entrega.

Begeben Sie sich auf eine zweieinhalbstündige Segelfahrt in Richtung Fort Brescou mit der Möglichkeit einer Bade-, Schnorchel- oder Paddelpause, je nach Wetterlage.

An Bord erlaubt Ihnen der Lehrer, das Ruder zu übernehmen und an den Manövern teilzunehmen.

Möglichkeit, außerhalb der Saison zu segeln: Segelkurs, Crew-Regatten, Coaching und Überführung.

