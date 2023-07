LIBOURNAIS : TERRITOIRE D’EAUX – 3ème édition Quai Souchet Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

LIBOURNAIS : TERRITOIRE D'EAUX – 3ème édition
21 – 23 septembre
Quai Souchet Libourne
Gratuit
Du 21 au 23 septembre 2023 à Libourne

Barnum Quai Souchet, face confluence Libourne.

« Le festival gratuit pour tous ceux qui ont soif…de comprendre notre eau » ?

Croisières scientifiques, ateliers sur l’eau, visites de sites commentées,

expo, projections… Gratuit Plus d’informations : Association Link Libournais NetworK –

Association Link Libournais NetworK –
14 allée des mésanges 33500 Libourne
06.61.82.26.22 / sophieraoult.link@gmail.com

