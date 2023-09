Visites guidées de la bastide portuaire de Libourne Quai Souchet Libourne, 16 septembre 2023, Libourne.

Visites guidées de la bastide portuaire de Libourne 16 et 17 septembre Quai Souchet Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 40 personnes. Durée : 1h30.

Participez à une visite guidée pédestre pour découvrir les principales époques d’évolution et de croissance de cette bastide portuaire.

Quai Souchet 12 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 51 15 04 https://www.tourisme-libournais.com https://www.facebook.com/Office.de.Tourisme.du.Libournais/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 51 15 04 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-libournais.com/reserver-sejour/activites/?re-filter-categories=5483&re-product-id=188802 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourisme-libournais.com »}] https://www.tourisme-libournais.com/reserver-sejour/activites/?re-filter-categories=5483&re-product-id=188802 Parkings gratuits en centre ville et sur les quais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©OTIL