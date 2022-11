Arrivée du père Noel en vedette SNSM Quai Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Arrivée du père Noel en vedette SNSM Quai Sandeau 44510 Le pouliguen, 10 décembre 2022, Le pouliguen. Arrivée du père Noel en vedette SNSM Samedi 10 décembre, 16h30 Quai Sandeau 44510 Le pouliguen

Le Père Noel arrive sur le quai Sandeau du port du Pouliguen à bord de la vedette de la SNSM à 16h30 ! Quai Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire Le Père Noel arrive sur le quai Sandeau du port du Pouliguen à bord de la vedette de la SNSM à 16h30 !

