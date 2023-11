Concert Shenando Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Concert Shenando Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 10 décembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère,Drôme Une vingtaine de chanteuses et chanteurs autour d’un répertoire alliant pop, classique, chants sud-africains….

Quai Sainte Claire Théâtre de la Presle

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Twenty singers perform a repertoire combining pop, classical and South African songs… Una veintena de cantantes interpretan un repertorio que combina canciones pop, clásicas y sudafricanas… Eine Gruppe von zwanzig Sängerinnen und Sängern, die ein Repertoire aus Pop, Klassik, südafrikanischen Liedern…

