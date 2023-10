Conférence de Manon Legros : La Sagrada Familia et le modernisme Catalan de Gaudi Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 18 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

De son imagination et de ses solides connaissances liturgiques, Gaudi a invité une nouvelle architecture religieuse. Proche de l’art nouveau en France il va développer le modernisme Catalan..

2023-11-18

Quai Sainte Claire Théâtre de la Presle

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With his imagination and solid knowledge of liturgy, Gaudi created a new form of religious architecture. Close to Art Nouveau in France, he developed Catalan modernism.

Con su imaginación y su sólido conocimiento de la liturgia, Gaudí creó una nueva forma de arquitectura religiosa. Próximo al Art Nouveau francés, desarrolló el Modernismo catalán.

Aus seiner Vorstellungskraft und seinen soliden liturgischen Kenntnissen heraus lud Gaudi zu einer neuen religiösen Architektur ein. Mit seiner Nähe zum Jugendstil in Frankreich entwickelte er den katalanischen Modernismus.

