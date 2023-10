Conférence par Manon Legros : La collection est au collectionneur Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 18 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Accumuler des eouvres d’art pour former une collection est un acte engagé. Créer un écrin pour mettre en valeur sa collection et partager un regard sur ces objets est une prise de position..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Quai Sainte Claire Théâtre de la Presle

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accumulating works of art to form a collection is a committed act. Creating a setting to showcase one’s collection and share one’s vision of these objects is taking a stand.

Acumular obras de arte para formar una colección es un acto de compromiso. Crear una vitrina para mostrar tu colección y compartir tu visión de estos objetos es tomar partido.

Kunstwerke anzuhäufen, um eine Sammlung zu bilden, ist eine engagierte Handlung. Die Schaffung eines Schattens, um die eigene Sammlung zur Geltung zu bringen und einen Blick auf diese Objekte zu teilen, ist eine Stellungnahme.

Mise à jour le 2023-10-16 par Valence Romans Tourisme