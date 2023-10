Conférence par Jean Serroy : Joana Vasconcelos Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 25 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Conférence par Jean Serroy le 25 octobre 2023 au théâtre de la Presle à 18h00.



Ludique , baroque , réflexive et décorative , son œuvre redonne droit de cité à la magie poétique et à la force esthétique..

Quai Sainte Claire Théâtre de la Presle

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Jean Serroy on October 25, 2023 at the Théâtre de la Presle at 6:00 pm.



Playful, baroque, reflective and decorative, his work restores the right to poetic magic and aesthetic force.

Conferencia de Jean Serroy el 25 de octubre de 2023 en el Teatro de la Presle a las 18.00 horas.



Lúdica, barroca, reflexiva y decorativa, su obra devuelve el derecho a la magia poética y a la fuerza estética.

Vortrag von Jean Serroy am 25. Oktober 2023 im Théâtre de la Presle um 18.00 Uhr.



Verspielt, barock, reflexiv und dekorativ, sein Werk verleiht der poetischen Magie und der ästhetischen Kraft ein neues Bürgerrecht.

