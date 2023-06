Soirée Bretonne Quai Saint Pierre 44420 La turballe La turballe, 26 juillet 2023, La turballe.

Soirée BRETONNE

– Par le Bout du Noz

18h30 / Quai Saint-Pierre

Ronan Le Gouriérec

Par le Bout du Noz accompagne parents et enfants dans l’apprentissage des danses traditionnelles en rondes, en chaînes ou en lignes. Ça swingue et ça groove !

– Déambulation des Sonneurs de La Turballe

20h / Centre-Ville

Les Sonneurs de La Turballe – Bugalé ar vro

– Course de gèdes

20h30 / Quai Saint-Pierre

Strollad an Tour Iliz

– Initiation danse bretonne

21h / Place Edouard Moreau

Strollad an Tour Iliz

– Fest-Noz

21h30 à 23h30 / Place Edouard Moreau

Groupe ASIO et duo Goudédranche-Crusson

avec la participation des danseurs de Danserien an Turball

www.laturballe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T18:30:00+02:00 – 2023-07-26T23:30:00+02:00

