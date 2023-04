JOUE LE JEU quai Saint-Pierre 44420 La turballe, 13 mai 2023, .

JOUE LE JEU Samedi 13 mai, 10h00 quai Saint-Pierre 44420 La turballe

La Ville de La Turballe et le Comité des Fêtes Trescalan-La Turballe, vous invitent à LA fête du jeu pour tous ceux qui aiment s’amuser en famille ou entre amis !

Structures gonflables, jeux de société, rétro gaming, jeux en bois, twister géant, etc. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

Restauration sur place

quai Saint-Pierre 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

